Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye soruldu, sordurdum ben sokakta vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde her yerde ulaşım ve trafik en önce telaffuz edilen sorun.

Yıldırım, medya temsilcileriyle bir araya geldiği sabah kahvaltısının ardından yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarih ve coğrafyadan gelen bir dinginliğe sahip olduğunu dile getirdi.



İstanbul'un tarihinin 2 bin 500 yıl diye bilindiğini, ancak Marmaray yapılırken tarihinin bilinenin aksine 8 bin 500 yıllık olduğunu gördüklerini aktaran Yıldırım, "İstanbul'un tarihinin belki de daha eski olduğunu düşünüyorum. Belki yeni kazılarla bu da ortaya çıkacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle tarihimizin ve medeniyetimizin özeti İstanbul'dur. Zaten tarihimizden İstanbul'u çekip alsak, geriye çok az şey kalır. Çünkü kültürümüzün, sanatımızın, mimarimizin en güzide eserleri burada. Ne diyoruz, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti, Mimar Sinan süsledi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtardı, Recep Tayyip Erdoğan da ayağa kaldırdı. İstanbul'un gelişim evrelerini böyle özetleyebiliriz." diye konuştu.



İstanbul'un bütün farklılıklarıyla uyum içinde yaşayan, kıtaların birleştiği bir şehir olduğunu anlatan Yıldırım, İstanbul'un Müslümanıyla, Hristiyanıyla, Yahudisiyle üç semavi dinin, kültürlerin, inançların birlikte yüzyıllarca yaşadığı ve kültürel bir sinerji meydana getirdiği bir şehir olduğunu kaydetti.



"İstanbul'da, Norveç'in nüfusu kadar öğrencimiz var"



Yıldırım, medeniyetlerinin gücü ve güzelliğinin de buradan geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Birini diğerinden üstün görmeyen, herkesi kendi kimliğiyle kabul eden, bir güzelliktir bizim medeniyetimiz. 15 milyon 253 bin insanın yaşadığı İstanbul nüfusunun, yüzde 45'i 30 yaşının altında. Yani İstanbul genç bir şehir, nüfus anlamında dinamik bir şehir. 206 üniversitenin 61'i İstanbul'da. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 11,5'i İstanbul'da. Bu anlamda da İstanbul, bir üniversite şehri, bir eğitim şehri. Okulu, okul öncesi eğitimle ilk, orta, liseyi birlikte düşündüğümüzde 3 milyon öğrencisi olan bir şehirden bahsediyoruz. Buna 853 bin üniversite öğrencisini koyduğumuz zaman 4 milyona yakın öğrenciye sahip bir şehir İstanbul. Norveç'in nüfusu kadar öğrencimiz var."



Dünyadan da 10 binlerce öğrencinin İstanbul'da üniversitelerde eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin de eğitim turizmine katkı sağlayarak kültür ve medeniyetlerinin başka ülkelerde tanınmasına vesile olduklarını aktaran Yıldırım, İstanbul'a geçen yıl 12 milyon 500 bin yabancı misafirin geldiğini vurguladı.



Yıldırım, önceki yıllarda 10 milyonun altında olan bu rakamın, bu sene ciddi bir sıçrama yaptığını anlatarak, bunun da İstanbul'da son zamanlarda güvenlik ve asayişte katedilen olumlu mesafenin bir sonucu olduğuna işaret etti.



İthalat ve ihracatın bir arada olmak üzere dış ticaretin yüzde 56'sını İstanbul'un gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin ekonomi açısından da kalbi niteliğinde bir şehir olduğunu aktardı.



Yıldırım, İstanbul olmasa Türkiye'nin lokomotifsiz bir katara dönüşeceğini dile getirerek, "Milli gelirin üçte biri, ihracatın yüzde 44'ünü İstanbul yapıyor. 140 ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip İstanbul, aynı zamanda sanatın, sinemanın, edebiyatın da merkezidir. " dedi.



"Birinci sorun, ulaşım ve trafik"



İstanbul'un sorunlarının da bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye soruldu, sordurdum ben sokakta vatandaşlara. Birinci şey, ulaşım ve trafik, istisnasız bütün ilçelerde her yerde ulaşım ve trafik en önce telaffuz edilen sorun. Bir de nüfus yoğunluğu, kalabalık tarzında bir değerlendirme var." ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım, İstanbul'da tam zamanlı olarak mesaiye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ben ortaokulu, liseyi, üniversiteyi burada okudum. Bir çocuk olarak Binali olarak geldim. Kasımpaşa'da, burada Binali Yıldırım oldum. Özel sektörde çalıştım. Cumhurbaşkanıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İDO'da çalıştım. Zamanında İDO, Marmara'nın her tarafına sefer yapan Adnan Menderes, Turgut Özal gibi dünyada ilk deniz taşımacılığında hızlı feribot işletmesini başlattık ve Marmara'nın kuzeyi ile güneyini adeta birbirine komşu kapısı yaptık. Daha sonra AK Parti'yi Cumhurbaşkanımız kurarken kurucusu oldum. 22. dönem İstanbul, 23. dönem Erzincan, 24. dönem İzmir, 26. dönem İzmir milletvekilliği, iki hükümet hariç bütün hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı. 11 yıl boyunca Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı yapan başka bir arkadaş yok. En uzun yapan 3 yıl yapmış. O da Allah rahmet eylesin Veysel Atasoy. Onun dışında ulaştırma bakanlarının Türkiye'deki görev süresi, ortalama 8 ay."



Yıldırım, 65'inci Hükümeti kurma görevinin kendisine verildiğini hatırlatarak, "65. Hükümette Başbakandık. Yaptık. Başbakanlığı kendi elimizle ortadan kaldıran Başbakan olma unvanını da yaşadık. Son Başbakan olarak görevimizi tamamladık. 94 yıllık parlamenter sistemi sona erdiren Anayasa değişikliği, halk oylaması ve nihayet, bu yeni sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesini sağlayan 24 Haziran seçimlerinden sonra Başbakanlık dönemi sona erdi. ve yeni dönemin Meclis Başkanı olarak da göreve başladık." diye konuştu.



"Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor" diyen Yıldırım, dolayısıyla sorunların şeklinin de değiştiğine işaret etti.



Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eğer 1994 kampanyası öncesi olsa, burada o dönemi hatırlamayan arkadaşlarımız da muhakkak vardır. 25 yıllık bir zaman dilimi çünkü. O gün doğanlar, bugün 25 yaşındalar. Orada çöp, susuzluk, hava kirliliği, sokaklarda çamur konuşuluyordu. Yakıcı konular, bunlardı. Biz buna İstanbul 1.0 hizmet versiyonu diyoruz. Hani bilgisayarlarda işletim sistemleri X1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 versiyonları var. İstanbul'da 1.0 versiyon sorunlar dönemi geride kaldı. Gerçi bazı illerde, ilçelerde bunlar hala var. Ama genel anlamda böyle bir sorunumuz yoktur. Şimdi İstanbul'da, İstanbul 4.0 dönemi başladı. Hani endüstri 4.0 diye bir şey var ya. Her şeyin bilgi, iletişim, teknolojileriyle test edildiği, yaşandığı ve adeta elektronik ortamlarla yönetilir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer. Bunu 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün de sizin sorularınızla bazı ip uçları vereceğiz."



"İstanbullu isteyecek, biz yapacağız"



"İstanbullular, daha ulaşılabilir, erişilebilir, havası ve doğası daha temiz, yeşil alanı çok daha fazla, gençler ve çocuklar için doya doya yaşayacakları, hayallerini ve beklentilerini karşılayacak altı yapı ve imkanların olduğu sosyal kültürel faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir şehir arzu ediyorlar. Biz de ne yapacağız? İstanbullu isteyecek, biz yapacağız. Türkiye'de bunu yaptık, İstanbul'da da aynısını yapacağız. Ortak paydamız, İstanbul. Hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul'dayız. Bugün bu toplantıda, bir araya geldiğimiz şu saatte, her türlü sorularınızı cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun. İstanbul'u konuşacağız, İstanbul'un mevcut fotoğrafını biliyoruz. Görmek istediğimiz İstanbul'u konuşacağız."



Açıklamanın ardından toplantı, soru ve cevaplarla devam ediyor.



Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ile gazete, televizyon ve internet medyasının genel yayın yönetmenleri ve temsilcileri katıldı.



