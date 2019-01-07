Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Biraraya Geldi

Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Biraraya Geldi

1 saat önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Güncel
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