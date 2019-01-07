Binali Yıldırım Medya Temsilcileriyle Biraraya Geldi
1 saat önce
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP
adayı Ekrem İmamoğlu
'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
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