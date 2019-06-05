Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da
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Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da

13 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyüne gelerek, aile kabristanını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından "Topal Dursun'un oğlu olarak dünyaya geldiğim baba ocağında, Refahiye'deyiz." şeklinde paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yayımlamış olduğu fotoğrafta ise aile kabristanında dua ettiği görüldü.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Erzincan, Binali Yıldırım, Güncel
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