Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı

Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Fatih'te Şehzadebaşı Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Binali Yıldırım, program sonunda Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenler ile tüm şehitlere rahmet diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:28 Kaynak: AA

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