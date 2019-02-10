Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı
51 dakika önce
- Programdan detaylar İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) Şehzade Camii'nde düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma Programı"na katıldı.
- Programdan detaylar İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım
, Erzincan
Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) Şehzade Camii'nde düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma Programı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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