Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı

Binali Yıldırım Mevlit Programına Katıldı

51 dakika önce

- Programdan detaylar İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) Şehzade Camii'nde düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma Programı"na katıldı.

- Programdan detaylar İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERSİAD) Şehzade Camii'nde düzenlediği "Erzincan ve Tüm Şehitleri Anma Programı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Erzincan, Binali Yıldırım, Güncel
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