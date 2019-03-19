Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım
'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, MHP Avcılar
İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:57 Kaynak: AA
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