Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:57 Kaynak: AA

AK Parti, Binali Yıldırım, Avcılar, MHP, Güncel
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