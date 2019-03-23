Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
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- Ziyaretten detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:09 Kaynak: AA
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