Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

1 saat önce

- Ziyaretten detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe başkanlığını ziyaret etti.

- Ziyaretten detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Bahçelievler İlçe başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:09 Kaynak: AA

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