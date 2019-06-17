Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor
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Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor

1 saat önce

Türkiye siyasi tarihinde 17 yıl sonra ilk kez seçim öncesinde iki rakip siyasi partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Pazar akşamı ekran karşısında karşı karşıya geldiler.

Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor, System.String[]
Türkiye siyasi tarihinde 17 yıl sonra ilk kez seçim öncesinde iki rakip siyasi partinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Pazar akşamı ekran karşısında karşı karşıya geldiler.

Böylelikle, Türkiye seçmeninin yüzde 28'i, Millet İttifakı ortak adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı siyasi bir tartışma ortamında ilk kez karşı karşıya görmüş oldu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:38 
İstanbul, Türkiye, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Dünya
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