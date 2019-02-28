Binali Yıldırım: "Misafirlerimizin de Ev Sahibinin Kurallarına Uymak Gibi Bir Görevi Vardır"
2 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gelişi ve misafirler ile selam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda Sektör Buluşması...
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın gelişi ve misafirler ile selam
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu
'nda Sektör Buluşması kahvaltı programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:22 Kaynak: AA
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