Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Mitinge Metroyla Gitti

Binali Yıldırım, Mitinge Metroyla Gitti

16 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, miting alanına gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

Binali Yıldırım, Mitinge Metroyla Gitti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, miting alanına gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

Ümraniye'de seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, ilk olarak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, daha sonra miting yapacağı alana gitmek için Ümraniye metrosunu kullandı.

Gişelerde İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Ümraniye-Çekmeköy metrosunu kullanarak, Çarşı durağına kadar seyahat eden Yıldırım, yol boyunca yolcularla sohbet etti.

Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

AK Parti, Ümraniye, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Mitinge Metroyla Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]