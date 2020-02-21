Binali Yıldırım, Muğla'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün akıl teri, alın terinin önüne geçmiştir. Bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi katma değere dönüştürenler yol alacak." dedi.

Yıldırım, Hamle Gazetesi'nin 44. yılı nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Yılın Enleri" ödül töreninde yaptığı konuşmada, günümüzde dijital çağın hızlı geliştiğini bildirdi.

5G teknolojisi, yapay zeka, robot teknolojileri, sanal gerçeklik, kodlama gibi alanların artık iş yapma ve yaşam alışkanlıklarını değiştirdiğini aktaran Yıldırım, bunların insanları bambaşka bir yere götürecek yeni alanlar olduğuna dikkati çekti.

"Yüzde 50 yeni meslek gelişecek"

Yapılan bir araştırmaya göre bugün ilkokula başlayan bir öğrencinin mezun olduktan sonra bildiği mesleklerin yüzde 50'sinin yok olacağına işaret eden Yıldırım, "Yani yüzde 50 yeni meslek gelişecek. Bugün akıl teri, alın terinin önüne geçmiştir. Bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi katma değere dönüştürenler yol alacak. Bunu başaramayan ülkeler offline olarak geride kalmaya mahkum olacaklardır. Bunu da gençlerle başaracağız. Biz bunu başarabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hamle Gazetesi sahibi Hayati Nizamoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Hafize Nizamoğlu'nun da konuşma yaptığı törende Yıldırım, gazetenin okuyucuları tarafından belirlenen kurum ve kişilere ödüllerini verdi.

Daha sonra Kötekli Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, burada kan veren gönüllü gençlerle sohbet eden Yıldırım'a İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, üzerinde Binali Yıldırım yazan 48 numaralı milli takım forması hediye etti.

Yatağan ilçesine geçen Yıldırım'ı, belediye önünde vatandaşlar çiçeklerle karşıladı. Yıldırım, 48 yıl sonra AK Parti Belediyeciliğiyle tanışan Yatağan'da önemli hizmetlerin yapılacağını söyledi.