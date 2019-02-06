Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Muhtemel Ki Bitişik Bina da Bu Çökme Esnasında Zarar Görmüş Olabilir, Tedbiren...

Binali Yıldırım: "Muhtemel Ki Bitişik Bina da Bu Çökme Esnasında Zarar Görmüş Olabilir, Tedbiren...

8 dakika önce

Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA

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