Binali Yıldırım: "Muhtemel Ki Bitişik Bina da Bu Çökme Esnasında Zarar Görmüş Olabilir, Tedbiren...
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Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda.
Binali Yıldırım: "Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA
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