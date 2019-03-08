Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Mutafyan'nın Annesi ile Cemaat Sözcüsü Şirinoğlu'na Taziyelerini İletti

Binali Yıldırım, Mutafyan'nın Annesi ile Cemaat Sözcüsü Şirinoğlu'na Taziyelerini İletti

8 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:34 Kaynak: AA

AK Parti, Mesrob Mutafyan, Binali Yıldırım, Cemaat, Güncel
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