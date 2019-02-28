Binali Yıldırım, Necmettin Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Zeytinburnu
'nda sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) Zeytinburnu'daki açılış törenine katıldı. Yıldırım, daha sonra eski başbakanlardan Necmettin Erbakan
'ın Merkez Efendi
mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Yıldırım'a AK Parti Genel başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
da eşlik etti.
Binali Yıldırım, kabir ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yakın siyasi tarihimizin en önemli siyasetçilerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı. Bu münasebetle kabri başında kendisini andık, Kuran
okuduk. Hocamızın ruhu şad olsun. Bütün bu memleket için çalışan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Erbakan Hocamız her zaman vesayete karşı, zulme karşı kararlı durmasını bilmiş, bu uğurda bedel ödemiş çok önemli bir siyasetçi, çok değerli bir bilim adamı. Bizler Necmettin Erbakan hocamızdan feyz almış, onun talebesi olmuş, Türkiye
'nin menfaatlerinin her dönemde korunması, sahip çıkılması yönündeki milli ve yerli duruş ülküsüyle ülkemize, başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, onun açtığı yolda hizmet etmeye devam ediyoruz. 16 yıl içerisinde muhterem hocamızın karşılaştığı 28 Şubat
sürecinin benzeri süreçleri biz de yaşadık. 'Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat darbe girişimi, vesayet odaklarının milli iradeye karşı gösterdiği hoyratça tutumlar. Tam 4 yıl sonra yine millet iradesiyle, onun yol arkadaşları Recep Tayyip Erdoğan
ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu millet ne gezi olaylarında, ne 17-25 Aralık
'ta, ne elektronik muhtırada ne de 15 Temmuz alçak girişiminde pabuç bırakmadığı, fırsat vermediği bu odaklara bundan böyle de hiçbir fırsat vermeyecektir. Bu şekilde ülkemizin 2023, Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz."
MİLLET KIRAATHANESİNİ ZİYARET ETTİ
Binali Yıldırım daha sonra, yürüyerek, Merkez Efendi Millet Kıraathanesi'ne geçti. Yıldırım burada bulunanlarla sohbet etti.
- İstanbul