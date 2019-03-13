Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Nikah Şahitliği Yaptı

Binali Yıldırım Nikah Şahitliği Yaptı

1 saat önce

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.

Binali Yıldırım Nikah Şahitliği Yaptı, System.String[]
İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Nuri Pakdil, Binali Yıldırım, Güncel
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