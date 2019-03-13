Binali Yıldırım Nikah Şahitliği Yaptı
1 saat önce
İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı.
İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Arnavutköy
'de bulunan Nuri Pakdil
Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:59 Kaynak: DHA
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