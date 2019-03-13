Binali Yıldırım, Nikah Şahitliği Yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.



Seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de bulunan Yıldırım, Nuri Pakdil Nikah Sarayı'nda evlenen, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahidi oldu.



Yıldırım, evlilik cüzdanını geline vererek nikahın hayırlı olmasını diledi.

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