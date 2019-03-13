Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Nikah Şahitliği Yaptı

Binali Yıldırım, Nikah Şahitliği Yaptı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Binali Yıldırım, Nikah Şahitliği Yaptı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de bulunan Yıldırım, Nuri Pakdil Nikah Sarayı'nda evlenen, Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahidi oldu.

Yıldırım, evlilik cüzdanını geline vererek nikahın hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:09 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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