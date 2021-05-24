Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti - Son Dakika

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

24.05.2021 16:13
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti hakkında yaptığı açıklamalar ile kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın sözlerinin çeliştiğine dair iddialarla ilgili konuştu. Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini belirtti.

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın açıklamalarıyla örtüşmediği yorumları üzerine yeni bir açıklama daha yaptı. Yıldırım, açıklamalar arasında çelişki olmadığını söyledi.

CÜNEYT ÖZDEMİR ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayınında Binali Yıldırım'ın oğlu ile ilgili iddialar hakkında dün yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Özdemir, Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamada, "Beraberinde de koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" dediğini aktardı. Buna karşın o tarihte Venezuela'da olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın, Binali Yıldırım'dan 1 saat kadar önce farklı bir açıklama yaptığını belirten Özdemir, Bayram'ın ifadelerini özetledi.

AK Partili Bayram, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erkam Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Böyle resmi ziyaretlere iş adamları da katılıyor, DEİK gibi. Burada da Erkam Bey, kendi imkanları ile heyet dışında bir katılım gösterdi. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi'nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı'nın okulunun resmidir, o. Hastane vardı, pandemi nedeniyle sıkıntıları vardı. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü."

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni açıklama: İş adamı olarak yeni fırsatlar mı diye ziyaret etti

BİNALİ YILDIRIM, ÖZDEMİR'İ ARADI

Bu çelişkiye dikkat çekmesinin ardından Cüneyt Özdemir'i arayan Binali Yıldırım, konu hakkında bir açıklama daha yaptı. Cüneyt Özdemir, Yıldırım'ın yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuela gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkânları ile koronavirüs ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezuela'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi. Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni açıklama: İş adamı olarak yeni fırsatlar mı diye ziyaret etti
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti - Son Dakika


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