Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Binali Yıldırım Öğrencilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde Veyis Ateş'in moderatörlüğünde lise son ve üniversiteye hazırlık öğrencileriyle bir araya gelerek, sohbet etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde Veyis Ateş'in moderatörlüğünde lise son ve üniversiteye hazırlık öğrencileriyle bir araya gelerek, sohbet etti.

Sayın Binali Yıldırım programın ardından dışarı çıktığında Ayşe Demir isimli bir kadın ile görüştü. Ayşe Demir Binali Yıldırım'a, "Sizi çok özledim, sizi çok görmek istedim.İnşallah kazanacaksınız." dedi . Yıldırım'da, "Allah senden razı olsun, sağol"diyerek, Ayşe Demir'e sarıldı.

Binali Yıldırım daha sonra öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocukların sevgi gösterisine karşılık vererek onları kucakladı ve fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:20 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Veyis Ateş, Binali Yıldırım, Güncel
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