Binali Yıldırım, Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Son 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de eğitim adına önemli altyapı çalışmaları yapıldı. Öğretmen sayısı 1 milyonun üzerine çıktı" dedi.

Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı dolayısıyla İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenlerin öğrencileri geleceğe hazırladığını ve mesleklerini yaparken çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak eldeki imkanlarla en iyiyi vermenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Yıldırım, "Son 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de eğitim adına önemli alt yapı çalışmaları yapıldı. Öğretmen sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. İki kattan fazla artış oldu. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçeydi. 2003'ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer almaya başladı. Bu sene 188 milyar lirayla eğitim bütçesi ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz yurdun her köşesinde tekli öğretime geçmek. Bunu başardığımız illerin sayısı bir hayli fazla. Ülke genelinde yüzde 80'in üzerine çıktık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından aday öğretmenlerin yemin ettiği programda, öğretmenler tarafından oluşturulan grup, çeşitli türküler seslendirdi.

"Anadolu Destanı" defilesi düzenlendi

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen, Anadolu Selçuklu ile Osmanlı kostümlerinden oluşan "Anadolu Destanı" defilesini izledi.

Programda konuşan Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü'nün önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizi sizler gibi beceri sahibi kardeşlerimiz sayesinde ihya etmeyi başarıyoruz. Burası giyimi sanata dönüştüren yerdir. Geleneksel el sanatlarını günümüz algısına hitap edecek şekilde yeniden oluşturan kuruluştur. Milli kimliğimin korunmasında kadınlarımızın önemini keşfeden burada, söz değil eser konuşur. Eserlerinizi halkımıza sunuyor ve kadınlarımıza örnek oluyorsunuz."

Binali Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ilgililer eşlik etti.