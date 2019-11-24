Binali Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsündeki defileyi izledi

İZMİR - İzmir Olgunlaşma Enstitüsündeki 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını bütün dünyaya sunuyorsunuz" diyerek enstitünün önemine vurgu yaptı.

Son Başbakan, 28. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen programa katıldı. Yıldırım ve eşi, burada Ege Bölgesi, Anadolu Selçuklu ile Osmanlı kostümlerinden oluşan "Anadolu Destanı" defilesini izledi. Programda konuşan Yıldırım, "Medeniyetimizi sizler gibi beceri sahibi kardeşlerimiz sayesinde ihya etmeyi başarıyoruz. Burası giyimi sanata dönüştüren yerdir. Geleneksel el sanatlarını günümüz algısına hitap edecek şekilde yeniden oluşturan kuruluştur. Milli kimliğimin korunmasında kadınlarımızın önemini keşfeden burada, söz değil eser konuşur. Eserlerinizi halkımıza sunuyor ve kadınlarımıza örnek oluyorsunuz" dedi.

Türk kültürünü hiç bilmeyenlerin Olgunlaşma Enstitüsüne geldiklerinde burada gördükleri atmosfer sayesinde ülkenin tüm değerlerini anlayarak ayrılacaklarını söyleyen Yıldırım, "Ülkemizi zaman zaman yurt dışında da başarı ile temsil ediyorsunuz. Kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde yansıyor, Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını bütün dünyaya sunuyorsunuz. Eserlerinizde bize ait ne varsa hepsini gururla yaşatıyorsunuz" diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutan el sanatlarının enstitüde gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade eden Yıldırım, "Nitelikli istihdama da katkı sağlıyorsunuz. İlgi duyan vatandaşlara fotoğrafçılık ve grafik alanlarında eğitimler veriyorsunuz. Sanatın ekonomisini yapan insanlar yetiştirerek, faydalı güzel işlere imza atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.