Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"
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Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"İSTANBULBinali Yıldırım, Büyük Çamlıca Cami'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"
İSTANBULBinali Yıldırım, Büyük Çamlıca Cami'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
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