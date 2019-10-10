Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"
Son Dakika Genel Binali Yıldırım: 'Operasyonun hedefi terör odaklarıdır'

Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"

52 dakika önce

Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"İSTANBULBinali Yıldırım, Büyük Çamlıca Cami'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım: "Operasyonun hedefi terör odaklarıdır"

İSTANBULBinali Yıldırım, Büyük Çamlıca Cami'nde sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım: Operasyonun hedefi terör odaklarıdır

Binali Yıldırım, Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
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