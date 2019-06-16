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BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ

46 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYIN İÇİN GELDİ, System.String[]

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay eşlik etti. Kongre merkezine girmeden önce basın mensupların beklediği alana gelen Binali Yıldırım, gazetecilerle tokalaşarak babalar gününü kutladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu da 20.30 sularında ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmişti. İmamoğlu, gazetecilerin babalar gününü kutlayarak kongre merkezine girmişti.

Görüntü dökümü
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-Binali Yıldırım'ın gelişi
-Binali Yıldırım'ın gazetecilerle tokalaşması
 


- Dikici
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İmamoğlu, Binali Yıldırım, Güncel
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