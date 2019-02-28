Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Ortaya Koyacağımız Projelerle 500 Bin İstanbulluya İş İmkanı Sağlayacağız"

Binali Yıldırım: "Ortaya Koyacağımız Projelerle 500 Bin İstanbulluya İş İmkanı Sağlayacağız"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ASKON'un açılış programına katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ASKON'un açılış programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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