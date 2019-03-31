Binali Yıldırım Oyunu Kullandı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da oyunu kullandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da oyunu kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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