Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Oyunu Kullandı

Binali Yıldırım Oyunu Kullandı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da oyunu kullandı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da oyunu kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

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