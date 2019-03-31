Binali Yıldırım Oyunu Kullandı
21 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
oyunu Tuzla
'da kullandı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bugün saat 11: 30 sıralarında Tuzla Aydınlı
Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç
Ortaokulu'nda 1049 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Semiha Yıldırım
ile birlikte gelen Yıldırım,'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım oyunu kullandıktan sonra, Binali Yıldırım torunları Ali ve Elif Köylübay ile birlikte oyunu kullandı." Hayırlı olsun diyerek oyunu kullanan Yıldırım ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ardından eşi Semiha Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
ile birlikte kameraların karşısına geçti. Yıldırım, İstanbul ve 80 vilayette oy kullandığını söyleyerek; " Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasi bayramıdır. Bugün gelecek beş yıl için yerel yöneticileri seçeceğiz. Biz de oyumuzu Tuzla Aydınlı'da kullandık. İstanbulumuza, 39 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşliğimizin, Birliğimizin, beraberliğimizin, ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim " dedi. Eşi ve torunlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Binali Yıldırım, "Semiha hanım ve torunlarım yalnız bırakmadı. Yalnız bunlar hepsi değil. Altıdan ikisini kurayla belirledik. Bizim torunlar da dedesine oy istiyor" dedi. Kampanyanın iyi geçtiğini söyleyen Binali Yıldırım, "İyi geçti gayet keyifli bir kampanya yürüttük. İstanbul'u baştan başa en az iki kez turladık. Çok güzel anılarımız oldu" dedi.
(Sadık Kahraman
- Zeki İpek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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