Binali Yıldırım oyunu kullandı
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Binali Yıldırım oyunu kullandıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla'da oy kullanacakları Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokuluna geldi.
Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
oyunu kullandı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım
, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla
'da oy kullanacakları Emlak Konut Cemil Meriç
Ortaokuluna geldi. Yıldırım gazetecilerin kendisine sorduğu "heyecanlı mısınız?" sorusuna biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanacakları Tuzla Aydınlı
Mahallesindeki Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokuluna geldi. Yıldırım, gazetecilerin kendisine sorduğu "heyecanlı mısınız" sorusuna "biraz" diyerek cevap verdi. Yıldırım'a burada vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım kendisine gösterilen yoğun ilgiden ötürü okula girmekte zorluk çekti. Ardından Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım oylarını kullandılar. Binali Yıldırım'ın oy pusulasının olduğu zarfı torunu Ahsen, 1049 nolu sandığa attı.
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