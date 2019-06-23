Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
55 dakika önce
Oyunu Tuzla'da kullanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08
Oyunu Tuzla
'da kullanan AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var." dedi.
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