Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
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Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı

55 dakika önce

Oyunu Tuzla'da kullanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var." dedi.

Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı, System.String[]
Oyunu Tuzla'da kullanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Tuzla, Ekonomi
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