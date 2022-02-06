Binali Yıldırım 'Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultangazi'de Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, "7'den 70'e herkesin aradığını bulacağı çok fonksiyonlu bir merkez olmuş. Özdemir Bayraktar Türkiye'de İHA, SİHA gibi milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizin mucidi, geliştirenidir. Onun adı da vefatından sonra bu tesiste yaşayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

'Milli Teknoloji Hamlesi' idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ismi Sultangazi Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Eski Habipler Mahallesi'nde yapılan gençlik ve kültür merkezine verildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açılış kurdelesini kestiği programa ayrıca Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Binali Yıldırım ve katılımcılar açılışın arından Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ni gezerek, bilgi aldı. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin kapalı yüzme havuzu, e- spor, gençlik merkezi, sanat atölyeleri, kütüphane gibi birçok fonksiyonu bulunuyor.

7'DEN 70'E HERKES ARADIĞINI BULACAK

Emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Çok fonksiyonlu bir yer. 7'den 70'e herkesin aradığını bulacağı bir yer. Hat sanatı çalışmaları, gençler için robot atölyeleri, sanat atölyeleri, e-spor için yerler, sinema, spor salonları, yüzme havuzları, otoparkı, kapalı pazar alanıyla başlı başına Sultangazi'mize, hemşerilerimize nefes aldıracak çok güzel bir tesis olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, ellerine yüreklerine sağlık" dedi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN ADI BU TESİSTE YAŞAYACAK

"Tesisi daha da güzel yapan verilen isimdir" diyen Yıldırım, "Özdemir Bayraktar bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda vefat eden Türkiye'de İHA, SİHA gibi milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizin mucidi, geliştirenidir. Hem kendi savunma kapasitemizi artırmaya hem de dost ve komşulara bu konuda destek verdiğimiz önemli bir ürünün mucididir. Onun adı da vefatından sonra bu tesiste yaşayacak" diye konuştu.

İSTANBUL'A YAĞAN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul'un yakın zamanda bir tecrübe yaşadığını aktaran Yıldırım, "Ne kadar da zorluk çekti. Ama rabbime şükrediyorum. İyi ki yeditepeli güzel şehre Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını, hızlı treni, 220 kilometre metroyu, metrobüsleri kazandırmışız. Eğer bunlar olmasaydı kış kıyamet gününde İstanbullunun hali ne olacaktı? İşte bu eserler sayesinde İstanbullu biraz olsun sıkıntılarını hafifletmiş oldu" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Binali Yıldırım, "Değerli kardeşlerim hiç merak etmeyin bu sıkıntılar da geride kalacak. Güzel, rahat günleri hep beraber yaşayacağız. 2023'e Sultangazi hazır mı? İstanbul'da, Sultangazi'de yeni bir desten yazacak mıyız? Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Cumhur ittifakı olarak AK Parti, MHP, BBP emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kim ne derse desin, zafer bizimdir, zafer inananlarındır" dedi.

BAYRAKTAR: EMEĞİ GEÇENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar ise "Böyle bir güzel tesisi inşa eden başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve Bayraktar ailesi adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

AV. DURSUN: ÖZDEMİR ABİNİN ADINI YAŞATALIM İSTEDİK

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da "Bayraktar ailesine Özdemir Bayraktar abimizin isminin bu tesise verilmesine onay verdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özdemir Abi, milli teknoloji hamlesinin ülkede artık yadsınamayacak bir gerçeği. Bu yönüyle de biz bu özel tesiste onun adını yaşatalım istedik" ifadelerini kullandı.