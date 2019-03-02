Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pendik Esnafıyla Buluştu, Döner Kesti

Binali Yıldırım Pendik Esnafıyla Buluştu, Döner Kesti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Pendik esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Pendik Esnafıyla Buluştu, Döner Kesti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Pendik esnafını ziyaret etti. Bir dönerciye uğrayan Yıldırım, döner kesip vatandaşlara dağıttı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik esnafını ziyaret etti. Yıldırım, Pendik Gazi Paşa Caddesi üzerine bulunan dükkanlara uğrayarak çalışanlarla sohbet etti. Ardından bir döner salonuna uğrayan Yıldırım, döner bıçağını eline alarak döner kesti. Yıldırım, kestiği dönerden vatandaşlara ikram etti. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara da Yıldırım'a çeşitli ikramlarda bulundu.

Yoğun ilgi gören Yıldırım, Pendik halkıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf ziyaretini tamamlayan Binali Yıldırım, Pendik MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Pakistan-Hindistan Sınırında Çatışma: 4 Pakistanlı, 3 Hint Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pendik Esnafıyla Buluştu, Döner Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]