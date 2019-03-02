Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pendik'te Kestane Dağıttı, Döner Kesti

Binali Yıldırım Pendik'te Kestane Dağıttı, Döner Kesti

11 dakika önce

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM PENDİK'TE KESTANE DAĞITTI, DÖNER KESTİ (ek görüntü)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Pendik'te sürdürüyor.

Binali Yıldırım Pendik'te Kestane Dağıttı, Döner Kesti, System.String[]
İstanbul - BİNALİ YILDIRIM PENDİK'TE KESTANE DAĞITTI, DÖNER KESTİ (ek görüntü)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Pendik'te sürdürüyor.

Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi'ne geçti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Yıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.

Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:34 Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Pendik, Güncel
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