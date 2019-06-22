Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti
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- Pendik'te mitinge katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Binali Yıldırım'ın şiir okuması Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,...
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:26 Kaynak: AA
- Pendik
'te mitinge katılanlardan görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması
Binali Yıldırım'ın şiir okuması
Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. (4)
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