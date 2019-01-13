Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Pendik'te Vatandaşlarla Buluştu

Binali Yıldırım, Pendik'te Vatandaşlarla Buluştu

26 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Pendik'te Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sabah namazını Pendik'teki Amine Hatun Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, ardından külliyenin yemekhanesinde cami cemaati ile kahvaltı yaptı.

Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:29 Kaynak: AA

İstanbul, Binali Yıldırım, Pendik, Güncel
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