Binali Yıldırım, Pendik'te Vatandaşlarla Buluştu
26 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Pendik
'te Amine Hatun Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sabah namazını Pendik'teki Amine Hatun Camisi'nde kılan Binali Yıldırım, ardından külliyenin yemekhanesinde cami cemaati ile kahvaltı yaptı.
Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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