Binali Yıldırım: Pırıl Pırıl Olacak Bir İstanbul'u Gerçekleştireceğiz
10 dakika önce
- Salondan görüntüler AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.
- Salondan görüntüler AK Parti İBB
Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:38 Kaynak: AA
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