Binali Yıldırım: Pozitif Ayrımcılıktan Yana Değilim Asıl Olan Kadınlara İmkan Tanımak

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL DHAAk Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy'de kadın seçmenlerle bir araya geldi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA



Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, Çekmeköy'de kadın seçmenlerle bir araya geldi. Çekmeköy Doğa Park'ta düzenlenen kahvaltıya Çekmeköy Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz da katıldı. Programında bir konuşma yapan Binali Yıldırım, "Kadınlarımız haklarında ne kadar güzel sözler söylense daha fazlasına layıktır. Kadınlar toplum anası, mayasıdır. Bizi bir arada tutan, bir olmamamızı sağlayan sizlersiniz. Yetiştirdiğiniz bir evladın toplumda temsil edilmesinin arkasında siz varsınız. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bu kadar basit. Verdiğiniz emeğin karşılığı bu dünyada yok" dedi.



'HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA DEĞİL YANINDA MUTLAKA GÜÇLÜ BİR KADIN VARDIR"



Yıldırım, "Eşim Semiha hanımefendiye de bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Şu sıralar çok sıkça kullandığım bir ifade var; 'Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum'. Çok hassas bir insan, kendisi de sanırım dile getirmese de içinden geçiyordur. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan olabilirsiniz, Başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bakan bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim arkamızdan derliyor, topluyor, ailemizin birliğini beraberliğini devam ettiriyor" şeklinde konuştu.



"BEN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIKTAN YANA DEĞİLİM"



Binali Yıldırım, "Kadınlarımıza yönelik çok şey söylenir. Pozitif ayrımcılıktan bahsediyorum. Bu konuda fikrim açık, ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımaktır, fırsat sağlamaktır, onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmaktır. Güzel olan budur, kıymetli olan da budur. Lütuf şeklinde verilen şeylerin arkası gelmez ve fazla bir anlamı da olmaz" dedi.



"EVLİLİĞİN SIRRI 'İTAAT ET RAHAT ET"



Binali Yıldırım, "Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şiddet kime karşı gelirse gelsin, nefretle kınanması gereken bir şeydir. Sadece kınamak yetmez en ağır şekilde de cezalandırılmalı. Burada sadece cezalandırmak değil, eğitim ve bilinçlendirme de önemli. Ceza tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka bilinçlendirme gerekir. Bunun için devletin kurumlarının hem kadınları hem erkekleri bu konuda bilinçlendirecek, eğitim çalışmalarını artırması lazım. Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler. Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz. O yüzden karışmamak gerekiyor. Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım" diye konuştu.



"961 MAHALLENİN 300'ÜNDE TOPLAM 955 TANE KREŞ AÇACAĞIZ"



Yıldırım, "9 ilçemiz var, 961 mahallemiz var. Bunların hepsini teker teker arkadaşlarımız taradılar. Çalışan anneler için kreş ihtiyacı olan bütün mahalleler belirlendi. 'Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen kadınlarımızın yanındayız. Hem çocuk yetiştireceğiz, hem de kariyerimizde ilerleyeceğiz. 300 mahalle tespit ettik. 961 mahallenin 300'ünde toplam 955 tane kreş açacağız. 0-4 yaş arasında 77 bin 370 bebek kreş hizmetinden yararlanacak. Sayıları tek tek tespit ettik, öyle atmasyon yok bizde, kaba taslak hiç hayali bir şey yok. Hepsi hesap, kitap, araştırma sonucunda ortaya çıkan şeyler. Hamile kardeşlerimiz için belediye ebeveyn okulları açacak. Yani doğum öncesi hazırlık. Anneliğe hazırlanmak önemli bir iştir" dedi.



EVDE ÇALIŞANLARA BELEDİYE DESTEĞİ



Binali Yıldırım, "Dışarıda bütün kadınlarımız dışarıda çalışamıyor. Bunlara da projemiz var. Aile bütçesine katkı için, evde el emeği göz nuru ürettiklerini, belediye satabilmeleri için alt yapı hazırlayacak, imkanlar sunacak. Evde emek verdiniz bir ürün ürettiniz. Bunları pazarlamasını, satışını sağlayarak size destek olacak" şeklinde konuştu.



"BİNLERCE KADIN EV İŞLERİNDE GÜNDELİK ÇALIŞIYOR VEYA İŞ ARIYOR"



Yıldırım, "Çok gündeme gelmiyor ama bir sorun var. Kadın çalışma hayatına daha fazla girdiği için ev işlerinde yardımcılara ihtiyaçları var. Binlerce kadın ev işlerinde gündelik çalışıyor veya iş arıyor. Çalışan var, iş arayan var. Aynı şekilde binlerce aile de evinde güveneceği yardımcı arıyor. Belediye bu ev işlerinde çalışacak kadınlara eğitim verecek. Böylece kadın yardımcı çalışan kadınlarımızla el ele olacak. Belediye bir güvence getiriyor. Bunlar eğitimden geçirilecek, belge verilecek, güvenilir, evine alacağı, birlikte çalışacağı bu hanım efendileri iş hayatına hazırlayacak" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------



-Yıldırım ve eşinin gelişi



-Kahvaltıdan görüntüler



-Yıldırım'ın açıklamaları



-Detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı