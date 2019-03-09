Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pubg Oynadı

Binali Yıldırım Pubg Oynadı

7 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu oynadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:15 Kaynak: DHA

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