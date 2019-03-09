Binali Yıldırım Pubg Oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.



İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından CNR'da düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı.



Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu denedi. - İstanbul

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