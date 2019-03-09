Binali Yıldırım Pubg Oynadı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.
İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından CNR'da düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı.
Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu denedi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:39 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak