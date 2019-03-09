Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pubg Oynadı

Binali Yıldırım Pubg Oynadı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

Binali Yıldırım Pubg Oynadı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi. 

İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından CNR'da düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı. 

Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu denedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:39 Kaynak: DHA

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