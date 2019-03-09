Binali Yıldırım Pubg Oynadı
59 dakika önce
Binali Yıldırım PUBG oynadıİSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.
Binali Yıldırım
PUBG oynadı
İSTANBUL, (DHA
)- İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü
'ndeydi.
İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından CNR'da düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı.
Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye
'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu denedi.
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:45 Kaynak: DHA
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