Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Pubg Oynadı

Binali Yıldırım Pubg Oynadı

59 dakika önce

Binali Yıldırım PUBG oynadıİSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

Binali Yıldırım PUBG oynadı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Beylikdüzü'ndeydi.

İlçe ziyaretlerinden sonra CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katılarak burada konuşma yapan Yıldırım, ardından CNR'da düzenlenen E-Oyun Turnuvası etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'yi de kasıp kavuran PUBG oyununu denedi.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:45 Kaynak: DHA

DHA, Beylikdüzü, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
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