Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti
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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:19 Kaynak: AA
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