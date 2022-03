Binali Yıldırım: "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu bütün dünya gördü" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimine ilişkin, "Bir kez daha Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu bütün dünya gördü." dedi.

Yıldırım, İzmir'de bir otelde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, bugüne kadar tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çok güzel işlere imza attıklarını ifade etti.

Yoğun katılım nedeniyle partilileri tebrik eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim geçmişimiz, geleceğimizin habercisidir, geleceğimizin teminatıdır. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Gençler, 15 ay sonra karar günü, hazır mısınız, İzmir'de destan yazacak mıyız? Cumhur İttifakı olarak rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Gençler bizim enerjimiz, sizin enerjiniz Türkiye'nin güvencesi."

Yıldırım, bugüne kadar İzmir'in için her şeyi yaptıklarını belirterek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Halka hizmet, hakka hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Binali Yıldırım, "Engelleseler de karşı çıksalar da onlara rağmen yaptık, yapmaya devam edeceğiz. AK Parti ailesi olarak gece demeden, gündüz demeden 20 yıldır 30 ilçede 1900 mahallede, durmadan, yılmadan, yorulmadan İzmir için çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'in kayıp yıllarını telafi etmek için daha çok çalışacağız. İzmir'de belediye başkanlarımız ilçelerinde engellere rağmen destanlar yazıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye büyük bir ülke, bu millet büyük bir millet"

Binali Yıldırım, bugüne kadar 15 kez katıldıkları seçimlerde rakiplerini geçerek büyük başarı elde ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yetmedi bir geldiler gittiler, iki geldiler gittiler, üç geldiler gittiler, altı gelsinler, sekiz gelsinler topu gelsin yine de biz varız, meydandayız. Evelallah sandıkta İzmir gereken cevabı verecektir. Onun habercisi buradadır. Ülkemizi dışarıya şikayet edenler, ülkemizin yararına olmayacak her türlü işin içinde olanlara karşı önümüzdeki 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin 100. yılında bunlara hak ettikleri cezayı, hak ettiklerini vermeye hazır mısınız? İzmir unutma, unutmayın değerli kardeşlerim 2023 olmadan 2024 olmaz. Değerli kardeşlerim Türkiye deyince 1 sefer değil 3 sefer düşüneceksin. Türkiye büyük bir ülke, bu millet büyük bir millet. Bir kez daha Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu bütün dünya gördü. İşte tarafları bir araya getiren sorunları çözen bölgesel barışı sürdürmek için her ihtimali, her şeyi deneyen, barış isteyen, kardeşlik isteyen samimi bir ülke var. İkircikli davranmayan, ikiyüzlülük yapmayan, harbi olan, bölgede ve dünyada barış isteyen bir ülke var. O ülkenin adı Türkiye'dir. O milletin adı Türk milletidir. O ülkenin liderinin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır."

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise kamuoyunda "Buca metrosu projesi" olarak bilinen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Hattı Yapım İşi" ihalesi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Her şeye rağmen AK Parti olarak İzmir'de önemli projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sürekli, yoğun katılımlarından dolayı partililere teşekkürlerini iletti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, konuşmaların ardından, en çok üye kaydı yapan ilçelere plaket takdim etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, belediye başkanları ve partililer katıldı.