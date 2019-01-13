Binali Yıldırım Sabah Namazını Amine Hatun Camii'nde Kıldı
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Camii'nde sabah namazı kıldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Pendik
'te Amine Hatun Camii'nde sabah namazı kıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, ardından Amine Hatun Külliyesi'nin yemekhanesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Camidekilerle sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
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