Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Sadece Yeni İstanbul Havalimanı'nda 225 Bin Kişi Çalışacak

Binali Yıldırım: Sadece Yeni İstanbul Havalimanı'nda 225 Bin Kişi Çalışacak

28 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Avcılar Öğrenci Buluşması"nda konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Avcılar Öğrenci Buluşması"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:23 Kaynak: AA

AK Parti, Avcılar, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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