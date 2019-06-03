Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım sahurda Laçin ailesinin evine misafir oldu
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Binali Yıldırım sahurda Laçin ailesinin evine misafir oldu

40 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu.

Binali Yıldırım sahurda Laçin ailesinin evine misafir oldu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahurda Bayburtlu Laçin ailesinin evine misafir oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım'ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
İstanbul, AK Parti, Laçin, Binali Yıldırım, Güncel
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