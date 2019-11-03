Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Sakarya'da
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Binali Yıldırım Sakarya'da

6 saat önce

Eski Başbakan ve İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlunun düğününe katılmak üzere geldiği Sakarya'da valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Binali Yıldırım Sakarya'da, System.String[]

Eski Başbakan ve İzmir AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlunun düğününe katılmak üzere geldiği Sakarya'da valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.


Eski Başbakan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sakarya'ya geldi. İlk olarak Sakarya Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra eski Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in oğlu Emrullah Çelik'in düğününe katıldı. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
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