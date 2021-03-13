BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı - Son Dakika

BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı

13.03.2021 17:30

Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştıAK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunurken, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü de gezdi.

Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunurken, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü de gezdi. Binali Yıldırım, Salda'nın ünü Türkiye sınırlarını geçti dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur programının ikinci günü kapsamında Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım'ı Valiliğe gelişinde protokol üyeleri karşıladı. Yıldırım, Burdur Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ali Arslantaş ile bir süre sohbet etti. Binali Yıldırım daha sonra Burdur Arkeoloji Müzesi ve İnsuyu Mağarası'nı gezdi. Yıldırım ardından Lisinia Doğa Proje Alanı'nı gezerek proje sorumlusu Öztürk Sarıca'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Yıldırım, lavanta fidesi diken kadın işçilerle sohbet ederek, kendisi de fide dikimi yaptı. Yıldırım, tedavileri tamamlanan leylek ve şahini de doğaya bıraktı. Binali Yıldırım'ın Burdur gezisinin son durağı ise Türkiye'nin Maldivleri olarak tanımlanan Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü oldu. Yıldırım'a Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından gölle ilgili bilgi verildi. Milletvekili Binali Yıldırım'a gezileri boyunca eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Yıldırım, burada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, Salda'nın son zamanlarda gündeme gelmesi devletin buraya daha fazla yoğunlaşmasını, ihtimam göstermesini sağladı. Özellikle göl etrafındaki sağlıksız yapılaşmaların bu tabiat harikasını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız, Valiliğimiz gerekli tedbirleri almaya başladı. Pandemi süreci geçtikten sonra eminim ki Salda, bölgenin en önemli cazibe merkezi haline gelecektir dedi.

Salda Gölü'nün ününün arttığını vurgulayan Binali Yıldırım, Salda'nın ünü Türkiye sınırlarını geçti. NASA uzay aracının indiği krater bölgesinin kimyasal yapısı ve oradaki mineral yapısı Salda'daki mineral yapı ile benzerlik gösteriyor veya aynı. Bunu NASA açıkladı. Dolayısıyla kısa vadede Mars'a gitmek belki mümkün olamayacak ama aynı duyguyu yaşamak için dünyanın her tarafından insanlar buraya gelecek. Hem Burdur'un hem de bölgenin güzelliklerini görecekler. Ayrıca buraya da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaklar diye konuştu.

Yıldırım daha sonra İstanbul'a gitmek üzere Antalya Havalimanı'na hareket etti.

BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı
BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı

Binali Yıldırım, Türkiye, Burdur, Salda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Binali Yıldırım Salda'nın ünü Türkiye'yi aştı - Son Dakika


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