Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret etti
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Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Şanlıurfa, Politika
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