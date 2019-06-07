Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret etti
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Binali Yıldırım Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Belediyesi'ni ziyaret etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Belediyesi'ni ziyaret eden Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
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