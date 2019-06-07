Binali Yıldırım Şanlıurfa'da
1 saat önce
Binali Yıldırım Şanlıurfa'daŞANLIURFA - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.
Binali Yıldırım Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
'da
ŞANLIURFA - AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.
Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım'ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız
, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
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