Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Şanlıurfa'da
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Binali Yıldırım Şanlıurfa'da

1 saat önce

Binali Yıldırım Şanlıurfa'daŞANLIURFA - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.

Binali Yıldırım Şanlıurfa'da
ŞANLIURFA - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Şanlıurfa'ya geldi.
Uçakla Gap Havalimanına gelen Yıldırım, buradan araçla AK Şanlıurfa İl Başkanlığına geçti. Yıldırım'ı havalimanında AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri ve partililer karşıladı.
Binali Yıldırım Şanlıurfa'da
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Şanlıurfa, Genel
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