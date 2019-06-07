Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da
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Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da

1 saat önce

'CUMHUR ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da, System.String[]
'CUMHUR ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li  Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gelen Binali Yıldırım'ı, Vali Abdullah Erin ile protokol üyeleri karşıladı. Araç konvoyu eşliğinde ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı'na yapan Yıldırım'a, İl Başkanı Bahattin Yıldız, kentte yürütülen çalışmaları anlattı. Parti binasında bir süre vakit geçirerek, partililerle bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Binali Yıldırım, Dergah Camii'nde kılacağı cuma namazının ardından kentin simgesi olan Balıklgöl yerleşkesinde halkla buluşacak.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Şanlıurfa, Politika
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