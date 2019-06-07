Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (3)

BİNALİ YILDIRIM BALIKLIGÖL'DE

Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretçilerle sohbet eden Yıldırım, göldeki balıklara yem attı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Binali Yıldırım buradaki gezisinin ardından, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.