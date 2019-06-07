Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (3)
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Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (3)

1 saat önce

BİNALİ YILDIRIM BALIKLIGÖL'DEBalıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (3), System.String[]

BİNALİ YILDIRIM BALIKLIGÖL'DE
Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra  Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretçilerle sohbet eden Yıldırım, göldeki balıklara yem attı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Binali Yıldırım buradaki gezisinin ardından, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
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