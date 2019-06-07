Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da (3)
1 saat önce
BİNALİ YILDIRIM BALIKLIGÖL'DEBalıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde Cuma namazını kılan Binali Yıldırım, daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:14 Kaynak: DHA
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