Binali Yıldırım, Sarıyer'de

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.



Yıldırım, Sarıyer'deki programları kapsamında, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında 3. Kademe Yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi, ardından MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Daha sonra esnafla bir araya gelen Yıldırım, bir esnafın ikram ettiği böreği yedi. Ziyaret ettiği bir kafeteryada gençlerle sohbet eden Yıldırım, gençlerin ilçedeki sorunlarını dinledi.



Yıldırım, bu esnada AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ı işaret ederek, "Başkan gelecek, dertler bitecek." dedi.



Basın mensuplarına da börek ikramında bulunan Yıldırım, daha sonra sahildeki balıkçılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, martılara da simit attı.

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